【加密貨幣】薩爾瓦多列比特幣為法定貨幣逾一年 仍有75.6%國民從未用過加密貨幣

薩爾瓦多將比特幣列為法定貨幣至今已有一年多的時間，但根據薩爾瓦多中美洲大學於本月18日公布的最新民意調查，多數人認為總統Nayib Bukele這項有爭議的政策以失敗收場。

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根據該民意調查顯示，高達75.6%受訪者表示今年從未用過加密貨幣，更有77%認為一年多前將比特幣和美元同樣列為法定貨幣的是失敗的。據薩爾瓦多中美洲大學校長Andreu Oliva評論研究結果時形容：「這是政府最不受歡迎、最受批評和最沒人支持的措施。」比特幣價值在一年內持續下跌，在2021年9月，比特幣價格約為4.5萬美元（約35.1萬元）。而在11月時飆升至6.8萬美元（約53萬元），但又急劇下跌，目前價格低於2萬美元（約15.6萬元）。

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布格磊早前以公帑購買80單位比特幣，使薩爾瓦多總儲備達2,381個單位。但據薩爾瓦多中美洲大學調查，77%薩爾瓦多人反對這項決定。

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記者：鄭日棱