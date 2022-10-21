Netflix證《The Crown》第6季 棄拍戴安娜車禍情節

串流平台Netflix製作的英劇《The Crown》正拍攝第6季，有指英國王室不滿該劇打算加插戴安娜王妃車禍的劇情。Netflix其後證實，該劇不會拍攝戴安娜車禍事件的情節。

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戴安娜（Princess Diana）1997年8月31日時，與男友艾法耶德（Dodi al-Fayed）於巴黎遭遇車禍。艾法耶德與司機當場死亡，戴安娜獲救數小時後傷重不治。

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《The Crown》第5季將於下月9日首播，而劇組也正拍攝第6季。英媒《太陽報》本周報道，Netflix計劃在第6季重現戴安娜於巴黎車禍的一幕，而戴安娜一角會繼續由澳洲女星Elizabeth Debicki飾演。

該報引述消息人士指，《The Crown》盡可能以敏感的方式呈現虛構版本的王室往事，但劇組工作人員認為要拍攝戴安娜生前最後一刻的情節已經越界，並有人反對拍攝這個情節。

Netflix其後證實，《The Crown》第6季不會拍攝戴安娜車禍事件，但會描述車禍前後發生的一連串事情，包括戴安娜乘坐的車輛離開酒店、狗仔隊追趕的情況、英國外交部與駐法使館怎應對車禍、戴安娜車禍後的憲法危機。

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另外，下月播出的《The Crown》第五季劇情也接連引起爭議。製片人堅持於第5季加入劇情，描繪菲臘親王（Prince Philip）與女性密友Penelope Knatchbull的婚外情傳聞。

而且劇情更提到查理斯三世（King Charles III）90年代仍是王儲時期，試圖拉攏時任英國首相馬卓安（John Major）向英女王逼宮。馬卓安早前批評劇情為惡意虛構，但Netflix則表示劇集一直以歷史事件為基礎。

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責任編輯：鄭錦玲