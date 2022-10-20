▲ 【業績｜電訊】中移動首3季多賺13% 第三季盈利增長減慢至僅1.5%

中國移動 （00941） 公布首9個月業績，首三季收入按年增11.5%至7235億元（人民幣，下同），盈利按年升13%至985億元（人民幣，下同）。中移動期內淨利潤率增0.2個百分點至13.6%，EBITDA則升5.9%至761億元。

若單計第三季，中移動上季收入增長10.5%至2266億元，但季度盈利僅增1.5%至283億元，利潤率按年低1.1百分點至12.5%。

以業務劃分，中移動第三季通訊服務收入按年增7.8%至1937億元，銷售產品收入及其他按年增29.6%至328億元。

中移動9月上客79.8萬戶 較8月減慢

至9月底，中移動移動業務客戶數錄9.74億戶，年內淨增客戶數為1715萬戶。其中，5G套餐客户佔5.57億戶，按季增9%，5G網絡客戶數為2.92億戶，按季增11%。中移動首3季平均每月用戶收入（ARPU）為50.7元，較首兩季的52。3元1.6元。

單計今年9月， 中移動僅淨增客戶79.8萬戶，較8月淨增210.9萬戶明顯減慢。

寬帶業務方面，中移動9月底有綫寬帶客戶數為2.65億戶，淨增客戶2482萬戶，9月淨增401.9萬戶。

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記者：宋佩恩