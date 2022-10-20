華潤置地與新世界等財團簽署戰略合作協議　加強北部都會區以至粵港澳大灣區發展優勢

華潤置地（01109）宣布，與新世界發展（00017）、恒基地產（00012）、嘉華國際（00173）、信德集團 （00242）等四家香港大型發展商簽訂《戰略合作協議》。 根據《戰略合作協議》，雙方將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，尤其是處於粵港澳大灣區的項目，商討及研究共同合作發展之可行性，以增加雙方在內地和香港的相關業務投資和影響力。而各方將以合作共贏為原則，實現優勢互補，以支持粵港澳大灣區持續發展為目標，為社會創造共享價值。

新世界發展行政總裁鄭志剛說：「集團與華潤置地簽署戰略協議，可結合及利用雙方豐富的資源及經驗，優勢互補，能更迅速及有效地把握發展機遇，並積極推動香港及大灣區的土地發展，同時為股東及社會創造更大的價值。 」

恒基兆業地產集團主席李家傑說：「今次簽訂戰略合作協議，將充分發揮雙方優勢，合作共贏、互惠互利。我們衷心感謝華潤置地出心出力建設香港，恒基地產作為香港擁有最多新界土地儲備的發展商，我們將全力配合，一同抓緊北部都會區的發展機遇，配合國家發展策略，實現粵港澳大灣區融合，一起為香港的繁榮穩定作出貢獻。」

嘉華國際集團執行董事呂耀華說：「嘉華國際將依循中共二十大報告發展方向，積極融入國家『十四五規劃』、『一帶一路』 、『粵港澳大灣區』等國家戰略構想，以審慎進取的策略，繼續物色具潛力的優質土地，與時俱進針對市場客戶群，打造『高端、高品質』精品，為客戶創造最大價值。本次戰略合作協定必將充分發揮雙方優勢，資源協同，優勢互補，實現互惠共贏；同時，也將推動雙方攜手合作，參與國家『一帶一路』、『大灣區建設』等歷史機遇，為房地產行業打開新局面，為城市建設作出貢獻，共同譜寫『中國式現代化』輝煌新一頁。」

信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊說︰「信德集團成立六十年以來，一直積極支持及配合國家政策，以自身所長貢獻國家所需，積極參與祖國經濟建設，融入國家發展大局。粵港澳大灣區在國家發展大局中具有重要戰略地位；而信德集團作為紥根大灣區的綜合企業，致力在區內投資及開發交通網絡、大型基建、綜合發展、旅遊休閒等項目，助力大灣區，特別是港澳地區的全面發展。信德集團與華潤置地簽署戰略合作協議，進一步提升及深化雙方合作關係，緊抓大灣區歷史機遇，為促進粵港澳大灣區的發展，及區域融合作出新貢獻。」

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