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【大灣區】華潤置地與本港4大發展商簽訂戰略合作協議　拓北部都會區及大灣區等土地資源及地產項目

股市 17:28 2022/10/20

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【大灣區】華潤置地與本港4大發展商簽訂戰略合作協議　拓北部都會區及大灣區等土地資源及地產項目

華潤置地 （01109） 公布，分別與恒基地產 （00012） 、新世界發展 （00017） 、嘉華國際 （00173） 、信德集團 （00242） 4家本港大型發展商簽訂戰略合作協議，就北部都會區以至粵港澳大灣區等土地資源及地產項目，建立戰略合作夥伴關係，進一步加強雙方在中港的發展優勢。

根據戰略合作協議，雙方將針對具體潛在的目標土地資源及地產項目，商討及研究共同合作發展的可行性，以增加雙方在香港及中國內地的相關業務投資及影響力，發揮最大的協同效應。

北部都會區全速造地建屋　5年內為所有項目啟收地程序【下一頁】

華潤置地及各合作夥伴將本着合作共贏的原則，實現優勢互補，以支持粵港澳大灣區持續發展為目標，為社會創造共享價值。

華潤置地董事會主席李欣表示，粵港澳大灣區是5家集團共同的戰略焦點，未來5家集團將結合運用自身資源，強強聯手，發揮最大協同效應，因應各自於不同地區的優勢，全面開拓及把握粵港澳大灣區發展機遇，發掘更多合作機會，創價增值，實現互惠共贏。華潤置地將深入貫徹二十大報告部署，以實際行動支持香港更好融入國家發展大局。

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編輯：陳韻妍

港股 北部都會區 信德集團（00242） 嘉華國際（00173） 大灣區 恒基地產（00012） 華潤置地（01109） 新世界 信德 香港

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