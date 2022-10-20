【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」名額64000個　消費滿800元即可向旅行社報名

▲ 香港旅發局宣布，推出新一輪「賞你遊香港」，名額為64000個。（官網圖片）

香港旅發局宣布，推出新一輪「賞你遊香港」，名額為64000個，提供超過350個由本地旅行社設計的行程。

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旅行團的總數約為2000個，更配合行政長官李家超昨（19日）在《施政報告》中提到，有意推動文化和古蹟旅遊，新增了以香港歷史古蹟為主題的本地遊。

旅發局發言人表示，由即日起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，可儲起最多兩張機印的收據正本，由11月9日起可直接向旅行社報名，免費換取本地旅行團名額一個，又或付費參加本地尊尚旅行團。各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，並至少到訪兩個景點。

報名日期：

第一批：2022年11月9日上午10:00至2023年2月13日下午5:00

第二批：2022年11月22日上午10:00至2023年2月27日下午5:00

旅行團出發日期：

第一批：2022年11月14日至2023年2月14日

第二批：2022年11月26日至2023年2月28日

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責任編輯：李智美