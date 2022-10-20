突破界限 隨心所浴 全新 TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 NSW14/16HD 適合絕大部分浴室安裝 160 周年限定新色登場 

香港的蝸居空間有限，令到浴室間隔愈見千奇百怪，一部美觀實用兼慳位的超薄煤 氣熱水爐勢必成為浴室時尚的重點之一！ TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐NSW14/16HD 以纖巧見稱，採用日本美學設計，特別為香港浴室度身訂造，輕鬆 解決空間問題，讓你盡情享受沐浴樂趣，帶來真正的「突破界限，隨心所浴」的舒適體驗！

三項 No. 1 超薄新升級皇牌

革新設計的 TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐 NSW14/16HD 為日本廠商品牌出產的最新超薄型號，時尚纖巧，機身薄至 75 毫米，獨具三項 No. 1 的創舉﹕



1) 適合最多現有浴室安裝打破傳統浴室不同尺寸的牆孔安裝限制，TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐 NSW14/16HD 可靈活安裝於不同浴室，更換超薄熱水爐更加方便。



2) 全港首部具一級能源標籤的煤氣熱水爐強制性能源效益標籤即將擴闊範圍至涵蓋氣體爐具，TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐 NSW14/16HD 為全港首部具一級能源標籤的煤氣熱水爐，且設有ECO 模式，一鍵控制每分鐘 9 公升的出水量，顧客無需配置節能花灑，已可環保慳水。



3) 全港首部 IoT-ready 的煤氣熱水爐為配合智能家居發展的大趨勢，TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐 NS14/16HD 將成為首部 IoT-ready 的煤氣熱水爐，只需連接外置控制器後，即可透過手機隨時隨地遙距預先設定個人化水溫至系統，滿足全家人不同的沐浴需要，更可監察熱水爐的用氣及出水量，助你實踐節能環保生活。

為配合煤氣 160 周年的慶祝，除幻影銀配午夜黑面板和陶瓷白配午夜黑面板兩款 常規的顏色，TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐 NSW14/16HD 更特別推出限定新色 — 陶瓷白配瑰麗銅面板。具備自動恆溫的入門功能，有效穩定於 35°C 貼心水溫之餘，更貼心加入低水壓出水功能，解決某些住宅因水壓不足導致水溫忽冷忽熱的問題，無論任何時候、任何天氣均可盡情享受沐浴的樂趣，真正隨心所「浴」！

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(特約)