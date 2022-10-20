【收購Twitter】Twitter員工股權帳戶　將於10月28日前凍結

▲ 為確保交易可以順利完成，Twitter近日更新員工常見問題（FAQ）頁面並提醒員工，其股權獎勵帳戶將在短期內被凍結。

Elon Musk收購Twitter事宜峰迴路轉，但臨近美國法院裁定的10月28日收購限期，Twitter收購交易將塵埃落定。為確保交易可以順利完成，Twitter近日更新員工常見問題（FAQ）頁面並提醒員工，其股權獎勵帳戶將在短期內被凍結。

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據《彭博》報道，Twitter在本周內更新其員工FAQ頁面，提醒員工在10月28日的Twitter收購交易限期前，將無法通過其股權獎勵中心，訪問其賬戶或進行股票交易。

兩位知情人士亦透露，此舉是基於該企對「Musk將完成收購交易」的期待而推出的短期措施。惟不少Twitter員工仍擔心收購交易完成後會面臨裁員，故已有部分員工計劃在下個月初，取得Twitter分配的限制性股權後辭職。

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責任編輯：殷凱怡

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