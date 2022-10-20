英氣候示威者阻路36小時被捕 遭控串謀危害公眾

英國環保團體Just Stop Oil近日發起示威活動，透過阻礙公共交通來表達意見。兩名Just Stop Oil示威者周一（17日）爬上伊利沙伯二世女王大橋示威，導致公路交通連續兩日停擺。警方於事發超過36小時後成功拘捕兩人，兩人被控串謀危害公眾。

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33歲的德克爾（Marcus Decker）與39歲的特羅蘭（Morgan Trowland）周一早上爬上伊利沙伯二世女王大橋，向政府提出多項反對開採化石能源訴求，包括停止批出新開採石油及天然氣許可證。

警方當日下午出動小型吊車，將兩名示威者從大橋高處吊回地面。兩人爬上大橋後導致穿越倫敦東部泰晤士河的唯一道路關閉，影響連接肯特郡與埃塞克斯郡的交通網絡，當地交通嚴重延誤36小時。

德克爾及特羅蘭被控串謀危害公眾，現時還押候審，周四（20日）於Southend Mgistrates地方法院出庭。

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據悉，兩人來自新西蘭，經常在英國參加與氣候變化及環保有關的抗議活動。其中德克爾去年在倫敦北部哈林蓋倫敦自治市（Haringey）議會，砍伐一棵有120年歷史的古樹，並在樹上居住超過50日。他周一在橋上拍攝影片及唱歌，增加外界關注。

至於特羅蘭當日亦在橋上自拍影片，稱自己「不願意看到喜愛的一切在餘生消失」。

此外，倫敦警方周二（18日）早上在Barons Court地鐵站附近，拘捕26名Just Stop Oil示威者。示威者封鎖部分道路並高舉標語，坐在地上拒絕離開。

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責任編輯：郭麗明