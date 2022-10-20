  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】債息破頂盈利降 中概急挫萬六危

iMTV＋ 19:30 2022/10/20

分享：

分享：

其他股評時段:

00:20 恒指
01:20 外幣匯率
19:10 中概股
20:00 9988 阿里巴巴 1024 快手
20:10 9999 網易 9888 百度
27:30 科技股
30:30 芯片半導體股
31:25 1347 華虹半導體 0981 中芯國際
45:10 Q&A

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】英美前景多陰霾 恒指萬六或無埋？
2022/10/13
【孫子市法】英美前景多陰霾 恒指萬六或無埋？
【孫子市法】暴風雨前守萬八 外圍危機仍深重
2022/10/06
【孫子市法】暴風雨前守萬八 外圍危機仍深重
【孫子市法】息魔加核戰疑雲 港美股市跌到暈
2022/09/22
【孫子市法】息魔加核戰疑雲 港美股市跌到暈
【孫子市法】息魔工潮能源荒 美股狂瀉港股慌
2022/09/15
【孫子市法】息魔工潮能源荒 美股狂瀉港股慌
【孫子市法】內憂外患六連跌 失萬九後恐試底
2022/09/08
【孫子市法】內憂外患六連跌 失萬九後恐試底
港股 網易－S（09999） 中國概念股 網易（美：NTES） 晶片 香港經濟日報 阿里巴巴 香港 經濟

上一篇文章

【大行報告】業務低迷收入增長放緩 摩通下調中國鐵塔目標價至0.85元

下一篇文章

【商場活動】信和集團商場斥資880萬元 免費足本播放64場2022足球盛事 消費滿指定金額可換領「睇波褔袋」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款