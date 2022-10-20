最新失業率回落至3.9%　比市場預期好

政府統計處今日（20日）公布最新失業率，由6月至8月的4.1%，7月至9月跌至3.9%，市場預期的4%稍好。最新失業人數由16.19萬人跌至15.53萬人，減少約6,600人。

就業不足率亦由2.0%下跌1.8%，同期就業不足人數由7.64萬人下跌至6.9萬人，減少約7,400人。

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與6月至8月比較，7月至9月期間，許多主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和教育業。

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勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度。本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。

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