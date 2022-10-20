  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最新失業率回落至3.9%　比市場預期好

理財智慧 17:10 2022/10/20

分享：

分享：

政府統計處今日（20日）公布最新失業率，由6月至8月的4.1%，7月至9月跌至3.9%，市場預期的4%稍好。最新失業人數由16.19萬人跌至15.53萬人，減少約6,600人。

就業不足率亦由2.0%下跌1.8%，同期就業不足人數由7.64萬人下跌至6.9萬人，減少約7,400人。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 
與6月至8月比較，7月至9月期間，許多主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和教育業。

【大行點睇】財險盈喜料首三季多賺3成  大行唱好最牛睇11.97元  潛在升幅逾4成【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度。本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

孫玉菡 電子消費券 疫情 就業 失業 政府統計處 行業 失業率 經濟 香港

上一篇文章

華潤置地與新世界等財團簽署戰略合作協議　加強北部都會區以至粵港澳大灣區發展優勢

下一篇文章

膠袋徵費加至1元　急凍食品膠袋不再豁免　今年12.31起生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款