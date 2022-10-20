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英調查指9成人為慳錢遲開暖氣 近半人指能源費加幅最大

環球社會熱點 17:30 2022/10/20

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英國最新經濟數據顯示，上月消費物價指數（CPI）按年上升10.1%，通脹率重返至40年以來高位。英媒一項調查指多達9成受訪者選擇遲開暖氣來慳錢，近半數受訪者也認為能源費方面的支出加幅最大。

英國樓價按年升近14%至262萬 增長額超當地平均年薪 【下一頁】

英國廣播公司（BBC）委託調查機構Savanta ComRes負責今次調查，合共訪問4,132人。

結果顯示約85%的受訪者現時憂慮生活成本上升，高於1月份同類民調的69%。約47%受訪者認為，能源費屬於其家庭開支增幅最大一部分。

9成受訪者嘗試推遲開暖氣的時間來節省開支，也有接近9成人選擇關燈或關掉待機電子產品。

有56%受訪者預計其財務狀況於未來半年内會惡化，高於1月時的30%。

世界盃恐現啤酒荒 英國酒廠工人大罷工 【下一頁】

受訪租戶當中有三分之二人表示，過去半年期間難以應付日常基本開支。所有受訪者當中也有三分之二表示，政府支援不足以協助民眾應對持續飆升的生活成本。

調查更顯示民眾正改變消費習慣以慳錢，包括減少自己和子女的服飾支出、減少一日遊及與親友見面的旅行。民眾甚至推遲換新車、傢俬、電器或裝修家居。

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責任編輯：鄭錦玲

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