【機械人】渠道機械人化身先鋒　準確定位渠道淤塞位置

▲ 渠道機械人的主要職責包括繪製渠道位置和定位可能的渠道故障。（英國列斯大學）

發明機械人的目的之一，是替代人類在危險或特殊的環境下工作。英國列斯大學（University of Leeds）有研究團隊發明了一款渠道機械人，能夠深入地下水管渠道，準確檢測淤塞位置，協助人類通渠。

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充電10分鐘 可工作半小時

該項目研究員Andy Blight表示，渠道機械人的主要職責包括繪製渠道位置和定位可能的渠道故障。該機械人長10厘米、寬5厘米、高7厘米，充電10分鐘可工作半小時，能夠在渠道中自主運行，並能發出聲波確定渠道淤塞的位置。

渠道會出現兩種淤塞情況，一是暫時性的，例如被尿布等物品卡住、然後在其周圍堆積垃圾而堵塞的情況。第二種是更嚴重的堵塞，例如有樹根刺穿渠道，導致渠道坍塌。

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渠道機械人的作用，就是像先鋒般進入渠道內部，進行檢測的工作，然後判斷渠道出現以上哪種情況，並通知相關工作人員在正確位置掘開地面，修理問題渠道，這將大幅節省挖掘工程的時間和金錢成本。

擬縮小尺寸至2厘米

Andy Blight提到，團隊計畫強化渠道機械人的性能，包括讓機械人之間互相通信，提升協作能力；同時也研究將機械人尺寸縮小至2厘米，以方便在更狹窄的管道內工作。

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責任編輯：陳卓賢