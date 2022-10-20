▲ 【第四季展望】晨星：亞洲股票估值或已消化負面因素、具長線吸納機會 首選阿里巴巴騰訊

環球股市近期持續受通脹及加息因素影響走勢，但晨星（Morningstar）亞洲股票研究總監陳麗子指，隨股市下跌，亞洲股票估值或已消化負面因素，現時對長線投資者來說是吸納機會，但選股時要小心，預期明年首季末市場才重拾對股票的興趣。

防疫政策若有放寬將成催化劑

晨星指，市場眾多的不確定性為股票市場帶來壓力，導致資金持續流走，該行亞洲指數第三季跌幅達10.3%，當個別市場表現分化，日本及東盟表現遠較本港交易的中資股為佳。內地消費未有預期般反彈，疫情持續亦打擊市場信心，令港股表現尤其偏軟，加上美國通脹問題令投資者拋售風險資產。

該行認為二十大會議若有任何偏離清零政策的舉動，都會成為令市場樂觀的催化劑，但預期實際只會逐步放寬，而且規模較小，明年料續有改善。

股票方面，晨星指對長線投資者（3年或以上）而言，市場不乏優質且價格便宜的股票，但建議要小心選擇，考慮估值較低而擁有經濟護城河（moats）的公司，該行預期投資者對加息的憂慮會在明年首季逐漸減退，繼而重拾對股票的興趣。

息差擴大利好中銀香港

該行認為，中國電商及媒體行業的監管風險有所緩解，電商在8月份實體商品和包裹數量增加，成本合理化預期也將抵消營收增長放緩的影響；媒體公司的廣告需求亦出現回升，阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 成為該行首選股份，但指兩間公司仍有較高的不確定性。

晨星預期，加息將令淨息差進一步擴大，利好新加坡和香港銀行的盈利，利率上升亦會抵消今年貸款增長放緩的風險，看好中銀香港 （02388） 。

該行認為內地房地產發展商仍然在再融資（refinancing）階段，加上內地經濟增長放緩，板塊在第四季及明年仍具挑戰性，需要更多政策支持。

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編輯：葉志偉