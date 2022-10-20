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【香港失業率】香港7月至9月失業率降至3.9%、重返疫情後低位　勞動人口較19年底少18.8萬

宏觀解讀 16:50 2022/10/20

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【香港失業率】香港7月至9月失業率降至3.9%、重返疫情後低位　勞動人口較19年底少18.8萬

政府統計處公布，香港7月至9月勞動人口臨時統計數字，期內經季節性調整的香港失業率為3.9%，較上月公布失業率低0.2百分點，重返疫情爆發以來低位，即與今年初低位看齊。香港最新勞動人口為378.4萬人，雖然連續4個月回升，但按年仍跌2.3%，也較2019年底的397.2萬人，少18.8萬人或4.7%。

香港7月至9月總就業人數為362.89萬人，較前值增1.96萬人；期內失業人數15.53萬人，較前值少6600人。

就業不足方面，香港7月至9月就業不足率為1.8%，較前值跌0.2百分點。

統計處所訂的勞動人口是指15歲及以上陸上非住院人口，並符合就業人口或失業人口定義的人士。

勞福局：金融狀況收緊可能會抵銷消費券等部分正面影響

勞福局局長孫玉菡指，最新香港失業率受惠於本地經濟活動繼續恢復，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率下跌0.4個百分點至5.8%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

孫玉菡表示，勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度。本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合力，令本地疫情繼續受控。

過去三次香港失業率報道：

【香港經濟】香港6至8月失業率降至4.1%　勞福局：失業率短期有望進一步改善

【香港經濟】香港5月至7月失業率降至4.3%　與消費及旅遊相關行業改善最大

【香港失業率】香港4月至6月失業率回落至4.7%　孫玉菡：勞工市場短期繼續改善

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編輯：麥德銘

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經濟 失業 人口 香港 政府統計處 就業人數 失業率

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