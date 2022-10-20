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【空運指數】DHL香港空運貿易指數下挫　第四季跌4.8點至34.7點　

商業 16:50 2022/10/20

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整體空運貿易指數經歷上一季復甦後，於本季再次下跌4.8點至34.7點。（法新社圖片）

今年第四季的「DHL香港空運貿易領先指數」出爐，顯示整體空運貿易指數經歷上一季復甦後，於本季再次下跌4.8點至34.7點。

【大灣區薪酬趨勢】港企明年料加薪3至3.3%　升幅略遜廣東省

「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）由DHL Express香港委託生產力局進行，反映整體空運出入口及轉口貿易市場的前景，以50為中立水平線。經歷上一季反彈7.6點至43.1點後，今年第四季的整體空運指數下跌4.8點至34.7點，甚至低於第二季第五波疫情出現時的水平。

食物及飲料排最高　鐘錶及首飾並列

儘管整體空運貿易指數急跌，然而並非所有空運商品都錄得跌幅。當中，衣飾、禮品、玩具及家庭用品，及電子產品及部件指數錄得跌幅，食物及飲料指數表現平穩，而鐘錶及首飾的指數則錄得增幅。

食物及飲料的指數維持在46點的高水平，繼續在所有空運商品中最高，與鐘錶及首飾並列。受強勁出口、轉口表現帶動，鐘錶及首飾的指數錄得4點升幅。

調查顯示，儘管傳統旺季（感恩節及聖誕節前夕）即將來臨，然而空運用家對消費力疲弱、航運成本高企及通脹的憂慮，導致今年第四季的指數再次下跌。超過一半表示「消費力疲弱」（56%）為主要原因，而三分之一則表示「航運成本太高」（36%）及「通脹」（34%）。「生活恢復正常」（43%）及「目的地消費力強勁」（36%）則是讓用家持正面展望的主因。

《區域全面經濟夥伴協定》將帶來機遇

生產力局首席數碼總監黎少斌表示：「數字反映美元升值引致通脹所帶來的相關影響，包括物流價格上升及消費力疲弱，空運用家需要做好準備，克服這些嚴峻的挑戰。」

不過他續指，預料香港加入《區域全面經濟夥伴協定》將會為本地空運業帶來很多新機遇，因此空運用家必須制定中長期計劃，為抓緊這些機遇作好準備。

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責任編輯：李智美

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