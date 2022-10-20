【烏克蘭戰爭】伊朗否認向俄提供無人機 強調一直支持和平

烏克蘭此前指摘伊朗為俄羅斯提供無人機，並指已在戰場上擊落多架。伊朗駐聯合國特使否認指控，指西方國家針對伊朗發起虛假宣傳運動。伊朗強調一直主張和平，但英國、美國及法國認為伊朗行為違反聯合國安理會決議。據報烏克蘭正邀請聯合專家到訪，判斷擊落無人機是否為伊朗製，歐盟亦宣布將對伊朗實施新制裁。

烏全國限電一日 俄空襲發電廠影響 【下一頁】

美國、法國及英國召開聯合國安理會閉門會議，討論伊朗向俄羅斯提供武器帶來的影響。伊朗駐聯合國特使Amir Saeid Iravani會後接受記者訪問表示，伊朗對烏克蘭局勢立場明確且一致，自衝突爆發以來就一貫主張和平，及立即結束衝突。

他同時反駁伊朗向俄羅斯提供武器的說法，指其毫無根據及令人失望，又指摘西方國家正對伊朗發起虛假宣傳運動。

作為2015年伊朗核協議成員國的英、美、法三國則表示，伊朗向俄羅斯提供無人機違反安理會2231決議。該決議旨在限制伊朗核項目發展，規定受限制物件進出伊朗需依個案得到安理會批准。

作為交換安理會需放寬部分對伊朗制裁，但部分制裁措施依然有效，據悉安理會未收到相關申請。Amir Saeid Iravani則表示，相關轉移超出2015年決議的範圍，因此伊朗並未違反決議。

俄宣布烏東4佔領區戒嚴 普京可動員徵兵 【下一頁】

《路透社》報道指，烏克蘭已邀請聯合國專家到訪當地，判別擊落的無人機是否為伊朗製。烏克蘭此前稱已擊落逾220部伊朗製無人機，外長庫列巴（Dmitry Kuleba）周二（18日）於Facebook上載影片表示，考慮到伊朗無人機造成國內民眾大量死傷，及伊朗日後或繼續向俄羅斯提供武器，已正式向總統澤連斯基（Volodymyr Zelenksyy）提交提案，建議當局與伊朗斷交。

歐盟4名外交官員周三表示，各國同意就俄烏戰爭中伊朗製無人機一事，向伊朗將軍及實體實施新一輪制裁。歐盟制裁專家已在會議上，列出3名將軍及Shahed無人機製造商名單，料將在周三會議上再增4名，並於同日下午會議上將名單提交予各國大使。

克里姆林宮亦一再強調，在烏克蘭地區使用的無人機並非伊朗製，亦非以平民區作為攻擊目標。俄羅斯駐聯合國第一副代表Dmitry Polyanskiy亦指，被擊落的無人機是俄羅斯製，相關圖片亦顯示有俄文標識。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀