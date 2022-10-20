膠袋徵費加至1元　急凍食品膠袋不再豁免　今年12.31起生效

立法會日前通過有關優化塑膠購物袋收費計劃的3項附屬法例。由12月31日起，每個塑膠購物袋的收費將提高至最低1元。

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根據修訂，優化措施包括將塑膠購物袋收費由現時最低5毫加至最低1元，並取消現時對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免。

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修訂又收緊豁免，只有購買無包裝或並非完全載於包裝的食品，或購買以非氣密包裝餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每宗交易一個免費袋為基本原則。

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