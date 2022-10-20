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膠袋徵費加至1元　急凍食品膠袋不再豁免　今年12.31起生效

理財智慧 16:59 2022/10/20

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立法會日前通過有關優化塑膠購物袋收費計劃的3項附屬法例。由12月31日起，每個塑膠購物袋的收費將提高至最低1元。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

根據修訂，優化措施包括將塑膠購物袋收費由現時最低5毫加至最低1元，並取消現時對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋的豁免。

【大行點睇】財險盈喜料首三季多賺3成  大行唱好最牛睇11.97元  潛在升幅逾4成【見下頁

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修訂又收緊豁免，只有購買無包裝或並非完全載於包裝的食品，或購買以非氣密包裝餐飲外賣，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每宗交易一個免費袋為基本原則。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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撰文 : 陳楚琨

經濟 膠袋徵費 外賣 食品 餐飲 香港 立法會

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