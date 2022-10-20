【MPF】今年MPF負回報21% 人均帳戶供款慘蝕5.6萬

▲ 10月股災月又中咒，晨星指本月MPF跌1%。

打工仔哀歌！強積金（MPF）暫難擺脫10月股災月的魔咒，因晨星的最新統計，截至上周五（10月14日）為止，本月MPF呈負回報1.41%。如以今年來看，首10個月整體回報累計急瀉21.82%；再參考去年底MPF總額為1.18萬億元，成員累積帳戶的平均供款逾25.7萬元。專家由此推斷，今年打工仔的血汗錢合共蝕掉超過2500億元，人均帳戶供款慘輸5.6萬元；奈何今天（10月20日）恒指再試逾10年新低，唯恐MPF再「蝕凸」。

專家料年底前環球股市仍甚動盪，防守族宜採股債平衡策略冀分散風險。花旗並未持有MPF牌照，故不能評論強積金資產，但大行的名家觀點仍甚具參考價值。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，經濟衰退風險上升，而聯儲局繼續收緊政策對抗通脹，市場避險情緒濃厚，加上市場對股市的盈利預測仍面臨下調，今年餘下時間股市或繼續波動。

問及在加息周期應否重股輕債，陳正犖認為，債券作為傳統避險工具，美國優質債券收益率已經改善到相當吸引的水平，投資者目前鎖定高收益率，相信能為投資組合帶來穩定回報。而且過去聯儲局加息到最高水平後，平均只維持七個月時間就掉頭減息，當聯儲局政策轉向，亦有助帶動美國優質債券反彈。

中港股票基金成重災區

此外，晨星審視各類MPF資產，中港股票為重災區，年初至今中國及大中華基金狂瀉35%，淪為大輸家，港股基金也插水31%，美股基金亦下滑25%。

受全球收水及加息等夾擊，股滙債通殺，累MPF資產全部滿堂紅，甚至連避險的貨幣市場基金，今年也下跌0.11%。在一片哀鴻遍野中，幸而晨星指，仍有個別MPF基金幸保不失，當中大贏家是交通銀行旗下保守基金，逆市微升0.75%，信安旗下3隻保證基金亦錄得約0.19%升幅，另一扒逆水產品是友邦（AIA）優選計劃保守基金，升0.11%而打入5強。

反觀，敬陪末席是宏利環球精選歐洲股票基金，今年急挫41%，表現較歐洲股票平均負數26%為差。同樣，雲鋒金融 （00376） 旗下萬全大中華股票、中銀香港 （02388） 旗下我的中國股票基金、以及永明金融旗下大中華股票齊挫約40%，位列今年5大積弱MPF。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪