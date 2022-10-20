【Netflix】Netflix訂閱量轉跌為升　料廣告方案再吸450萬用戶

▲ 串流影視平台Netflix在今年第三季結束連續兩個季度用戶量下跌的趨勢，成功吸引240萬新用戶。

隨《怪奇物語（Stranger Things）》、《食人魔達默》等熱門劇集推出，串流影視平台Netflix在今年第三季結束連續兩個季度用戶量下跌的趨勢，成功吸引240萬新用戶。Netflix估計，即將推出的廣告訂閱方案，有助Netflix於年底前再吸引450萬新用戶。

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為了補救在首季流失20萬訂閱用戶，以及在次季流失近100萬訂閱用戶的損失，Netflix近期致力打擊非同住者共用帳戶行為。加上，熱門劇集《怪奇物語》和《食人魔達默》的推出，成功為該企扭轉劣勢。

據外媒《Gadgets 360》報道，Netflix在7月至9月期間，在全球吸引了240萬新訂閱用戶，比金融市數據供應商路孚特（Refinitiv）分析師所預測的107萬新用戶量還要多出一倍。第三季的79億美元（約620億港元）收入比去年同期增6%，甚至超過華爾街預期。

Netflix表示，在經歷上半年全球經濟動盪和同業激烈競爭後，業務正重新加快增長。儘管其他串流媒體業務都處於虧損，該企的首要任務仍是增加收入及盈利。隨廣告訂閱方案推出，將於年底前再吸引450萬新用戶，預料第四季度的收入可維持在78億美元（約612億港元）的水平。

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責任編輯：殷凱怡

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