【網絡攻擊】黑客入侵澳洲最大醫療保險商　竊取客戶醫療資料

▲ 黑客向Medibank展示了被盜的100名客戶的個人資料，惟現時還不清楚實際受影響的人數。（法新社）

上月澳洲電信營運商Optus遭大規模網絡攻擊，980萬用戶資料被外洩。但日前當地再發生大規模數據洩露事件，澳洲最大醫療保險商Medibank表示，有黑客竊取該公司的客戶醫療資料，包括醫療診斷和手術相關訊息。

【網絡安全】Formbook成全球最猖獗惡意軟件 影響6.1%香港企業

擁有400萬客戶資料

擁有400萬客戶的Medibank表示，有黑客向該公司展示了被盜的100名客戶的個人資料，惟現時還不清楚實際受影響的人數，但警告受影響的客戶人數或將上升，而澳洲警方現正就事件進行調查。

當地傳媒《The Sydney Morning Herald》則表示，收到自稱是入侵Medibank的黑客的信息，該黑客威脅Medibank需向他支付贖金，否則將公布高知名度人士的醫療記錄。

【網絡安全】日本警察廳發警告 當地多間加密貨幣交易所遭朝鮮黑客攻擊

網絡安全部長Clare O'Neill表示，雖然不清楚Medibank遭黑客竊取資料，是否與上月Optus被入侵的事件有關聯，但相信Optus一事已受到全球黑客的關注，不排除更多黑客將向澳洲的大型企業發動攻擊。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢