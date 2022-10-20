【多圖】ONE INNOVALE-Cabanna三房示範單位陪你睇 長型客飯廳盡顯空間感

恒地(00012)發展的粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna，昨日突上樓書，提速部署明天開價，今率先開放全新的三房一套交樓標準示範單位，以項目E座10樓1號室為藍本搭建，實用面積683平方呎。單位入門玄關位置設有多功能儲物櫃，櫃門設有鏡面，供住戶出門前檢查衣裝。設有長型客飯廳，可容納多組家具，帶給住戶充足空間感。盡頭連接由22平方呎的露台及16平方呎的工作平台組合而成的大露台位置。

三間睡房與大廳同向，其中主人套房及其中一間睡房設曲尺大窗，除保持室內亮度外，更可多角度外網單位周邊景色。主人套房亦附送高身衣櫃，收納住戶的衣服及飾物。最後一間睡房間隔同樣方正實用，擺放睡床後仍能按需要添置少量家具。

ONE INNOVALE-Cabanna示範單位

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單位採用梗廚設計，有助防止煮食時產生的油煙傳為單位中的其他位置，保持乾爽潔淨。主人套浴則選用浴缸設計，而另一間浴室就設有淋浴間，兩者均設有窗戶，能協助空氣流通。

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