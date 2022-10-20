  • 27°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【多圖】ONE INNOVALE-Cabanna三房示範單位陪你睇 長型客飯廳盡顯空間感

股樓投資 16:34 2022/10/20

分享：

分享：

恒地(00012)發展的粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna，昨日突上樓書，提速部署明天開價，今率先開放全新的三房一套交樓標準示範單位，以項目E座10樓1號室為藍本搭建，實用面積683平方呎。單位入門玄關位置設有多功能儲物櫃，櫃門設有鏡面，供住戶出門前檢查衣裝。設有長型客飯廳，可容納多組家具，帶給住戶充足空間感。盡頭連接由22平方呎的露台及16平方呎的工作平台組合而成的大露台位置。

三間睡房與大廳同向，其中主人套房及其中一間睡房設曲尺大窗，除保持室內亮度外，更可多角度外網單位周邊景色。主人套房亦附送高身衣櫃，收納住戶的衣服及飾物。最後一間睡房間隔同樣方正實用，擺放睡床後仍能按需要添置少量家具。

ONE INNOVALE-Cabanna示範單位

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

單位採用梗廚設計，有助防止煮食時產生的油煙傳為單位中的其他位置，保持乾爽潔淨。主人套浴則選用浴缸設計，而另一間浴室就設有淋浴間，兩者均設有窗戶，能協助空氣流通。

同場加映 【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

同場加映【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

恒基地產（00012） 一手市場 私人屋苑 粉嶺 ONE INNOVALE－Cabanna

下一篇文章

內地傳研究放寬入境限制至「2+5」 中資航空股逆市起飛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
【施政報告2022】推「高端人才通行證計劃」招攬人才 符合呢兩大條件 即可獲發為期兩年來港發展通行證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款