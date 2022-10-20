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英倫銀行劃清界線 稱事前無份商討迷你預算案

環球社會熱點 16:13 2022/10/20

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英國首相卓慧思與前財相關浩霆上月推出迷你預算案，導致英鎊急跌，英倫銀行被逼緊急購買國債，拯救「負債驅動投資」（Liability Driven Investment， LDI）策略的退休基金。英倫銀行副行長康利夫透露，財政部未如往常做法，在公布預算案前夕進行簡報。

柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒 【下一頁】

康利夫（Jon Cunliffe） 周三（19日）向財政部委員會表示，財政部按慣例會在公布預算案前一日，向央行就財政措施進行秘密簡報，以便央行將公布公共支出的影響納入貨幣政策。

然而英倫銀行與公眾一樣，事前僅得知當日有財政事件。康利夫形容關浩霆（Kwasi Kwarteng）為所有人帶來「驚喜」（a surprise），財政部從沒有就迷你預算案與央行討論或諮詢。

公開預算辦公室（Office for Budget Responsibility，OBR）通常會向英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）提交經濟預測報告，讓MPC在預算案公布前適時調整利率。

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但康利夫表示，OBR沒有向央行提交報告，又稱若事前得知迷你預算案措施，將對市場穩定產生巨大連鎖反應，央行必須預先通知政府。康利夫形容在多個因素結合下，最終導致金融市場動盪。

關浩霆推出迷你預算案後，英國30年國債孳息率一度升穿5厘水平，資產淨值一度瀕臨跌至負數，迫使央行干預市場來拯救價值1.5萬億英鎊的退休基金。

康利夫同日出席另一個審查金融服務及市場法案的委員會時，警告政府不要攫取新權力來干預監管機構決定，否則將損害英國的國際聲譽。

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責任編輯：郭麗明 

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