【港元定存】中銀加1年港元定存息至3.4厘 追貼滙豐

▲ 集友今天推3個高息港元定存計劃。

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銀行總結餘千億關告急，難怪港元定期存款的搶存戰激鬥連場，今天（10月20日）暫有5間大小行加港元定期存款息，包括恒生 （00011） 提高3個月年息0.4厘至2.7厘，半年年息上調0.2厘至3.3厘。而信銀國際追趕加息快車，建行亞洲及招商永隆一周兩連加。

集友更3招齊發，新推98天年息3.5厘，168天年息享3.82厘，288天年息更達3.98厘，須20萬元全新資金，上限3000萬元，適合所有客戶，分行渠道開立，優惠至下周四（27日），但額滿即止。

渣打1年港元定存息最高4厘 發鈔行掀加息搶存戰【下一頁】

此外，3大發鈔行罕有接連加息，昨天（19日）輪到中銀香港 （02388） 出擊，滙豐（HSBC）早前於本周一（17日）全面加息0.3厘，至翌日（18日）渣打香港 （02888） 還擊，大行猛打攻防戰，市料中小行被逼再須鬥高息迎戰。

專家指，本港走資加速，銀行體系結餘僅險守千億關，再創逾兩年低位，適逢港股一度急挫，恒指考驗萬六大關，遂令業界猛加息，搶吸年終資金及跨年新錢。

比併發鈔行的港元定存息，渣打1年期現有兩個選擇，該行剛把門檻1萬元新錢的年息驟加0.5厘，新息率至3.8厘；此外，渣打又有4厘高息之選，以入場費200萬元計，期內穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件。兩存息跑贏滙豐及中銀香港齊報3.4厘，中銀昨勁加0.6厘。

半年期年息方面，渣打同樣有兩個計劃攻大小存戶選擇，依次為大額存款的3.8厘，以及新近大加低門檻存息0.6厘至3.6厘；兩者息率均抛離滙豐及中銀，兩行齊加0.3厘至3.1厘。

至於3個月期年息，中銀及滙豐雙雙調高0.3厘，中銀的新息率報2.6厘，險勝滙豐的2.5厘；渣打此短存僅1.4厘，只供中小企客戶。

滙豐罕有頻頻加息 1年港元定存息3.4厘【下一頁】

發鈔行罕有頻頻出手，滙豐於5個月內第12度加息，單以10月至今已第3度上調存息；中銀及渣打於10月份也3連加。中銀香港回應本報查詢指，因應市場情況及業務策略，該行不時更新及發佈最新定期存款利率。

經新一輪港元存款爭霸戰，目前3個月年息以東亞 （00023） 的8.8厘膺高息王，半年期年息以建行亞洲今天再加0.1厘至4.1厘而居首，1年期息率也以建行亞洲剛新推4.3厘而奪冠，以上兩存期成為同期的破頂息，入場費皆為100萬元新錢。

此外，金管局剛再承接30.62億元港元沽盤，10月份已7度接錢，令明天（21日）銀行體系總結餘降至1001.66億元；自5月12日迄今累計走資2381.17億元。而1個月港元拆息7連升至2.84厘，創3年新高，1年拆息更直逼5厘，新報4.97厘。

順帶一提，銀行高息吸存有出路，星展今天公布，跟民營太陽能電站擁有人及營運商信義能源 （03868） ，簽訂首筆8億元的可持續發展表現掛鈎貸款，為期3年，有關貸款將用作一般營運資金用途。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪