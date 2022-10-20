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大圍柏傲莊I錄首宗預租　年輕情侶1.6萬租一房　業主租金回報近2.5厘

股樓投資 15:35 2022/10/20

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由新世界發展（00017）及港鐵（00066）合作發展、位於大圍站上蓋的柏傲莊一期將於年底入伙，而該屋苑剛錄首宗預租個案。中原地產理唐嘉銘說，柏傲莊一期2A座中層D室，實用面積350平方呎，一房間隔，月租原開價約17,000元，議價後終以16,000元租出，實用呎租約45.7元。

唐嘉銘透露，新租客為一對年輕情侶，睇中屋苑可飼養寵物，加上交通方便，有大型會所，所以即決定拍板預租單位。據了解，業主於2020年以約778萬元購入單位，以月租16,000元計，現享約2.5厘租金回報。

代理續說，大圍柏傲莊一期預料今年底收樓，而市場陸續有業主將單位放租，而現時市場約有50多個租盤。

延伸閱讀【有相睇】沙田第一城三房620萬沽 4年帳蝕179萬 近年最大蝕讓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 柏傲莊 柏傲莊I 新世界 港鐵 中原地產 二手市場 私人屋苑

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