【濠賭股】 上季EBITDA轉虧 蝕1.52億美元 金沙不足兩周跌3成

金沙中國（01928）上季虧損擴大。據控股股東Las Vegas Sands Corp.公布截至9月底止第三季業績，根據美國公認會計原則，季內金沙中國淨收益總額按年跌58.9%至2.51億美元。淨虧損4.72億美元，按年擴大近12%。經調整物業EBITDA轉蝕1.52億美元，去年同期為賺3,200萬美元。

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集團表示，澳門經營環境仍然困難重重，但在限制放寬期間，就博彩及零售角度而言，澳門的客戶需求及消費在高端及中場水平上表現穩健，對澳門旅遊業的復甦及長期增長前景充滿信心，並認為集團在亞洲的現有度假村組合將成為未來數年的理想增長平台。對於澳門賭牌續牌問題，集團指，現時進展良好，相信月底會有進一步消息。

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股價走勢上，月初因台商亞美娛樂（AAEC）追討金沙賠償一事，並直指對方有被判敗訴而破產的風險所影響，股價已連日下跌，今日（20日）暫報14.96元，跌2.2%，不足兩周已累跌逾三成。

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記者：郭秀慧