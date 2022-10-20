內地傳研究放寬入境限制至「2+5」 中資航空股逆市起飛

外電引述消息報道，中國政府正考慮放寬對入境旅客隔離限制，由原先「7+3」，改為「2+5」，即指2天閉環防疫集中隔離、5天居家自我健康監測。報道指，方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案，但目前尚不清楚對於居家隔離期間將有哪些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。報道引述其中一位知情人士指，計劃仍存有變數，並有待當局高層首肯。

大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29% 詳情請看【下一頁】

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

憧憬隔離措施放鬆，消息刺激出遊及回國意欲，航空股今日逆市上揚。至3時，東航(00670)上升1%報2.8元，國航(00753)上升3%報5.9元，南航(01055)上升1.9%報4.27元。至於首都機場(00694)亦上升0.7%報4.29元。

事實上，多間大型航空公司已計劃增加多條國際航線。東航公布，由現時25條航線每周54班機，增至今個月30日起的42條航線。南航亦公布月底起恢復東京、雅加達、曼谷、杜拜等航線。吉祥航空(滬：603885)全新航班計劃將於2022年10月30日起開始執行，預計平均每周將為市場提供超過2,600個航班、超過43萬個座位的運力。海南航空下月起加開重慶至羅馬航線。

復星最多160億人幣 出售南鋼聯合60%股權 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機