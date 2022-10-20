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內地傳研究放寬入境限制至「2+5」 中資航空股逆市起飛

股樓投資 15:59 2022/10/20

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外電引述消息報道，中國政府正考慮放寬對入境旅客隔離限制，由原先「7+3」，改為「2+5」，即指2天閉環防疫集中隔離、5天居家自我健康監測。報道指，方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案，但目前尚不清楚對於居家隔離期間將有哪些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。報道引述其中一位知情人士指，計劃仍存有變數，並有待當局高層首肯。

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【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

憧憬隔離措施放鬆，消息刺激出遊及回國意欲，航空股今日逆市上揚。至3時，東航(00670)上升1%報2.8元，國航(00753)上升3%報5.9元，南航(01055)上升1.9%報4.27元。至於首都機場(00694)亦上升0.7%報4.29元。

事實上，多間大型航空公司已計劃增加多條國際航線。東航公布，由現時25條航線每周54班機，增至今個月30日起的42條航線。南航亦公布月底起恢復東京、雅加達、曼谷、杜拜等航線。吉祥航空(滬：603885)全新航班計劃將於2022年10月30日起開始執行，預計平均每周將為市場提供超過2,600個航班、超過43萬個座位的運力。海南航空下月起加開重慶至羅馬航線。

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撰文 : 李尚毅

中國東方航空（00670） 港股

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