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柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒

環球社會熱點 15:35 2022/10/20

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英國内政大臣柏斐文周三（19日）宣布請辭，成為過去一周内第二名下台的内閣成員。但英媒指柏斐文當日與首相卓慧思爭吵一個半小時後，卓慧思要求柏斐文辭職。

卓慧思自稱鬥士堅拒辭職 英議員要求下台呼聲不斷 【下一頁】

英國《每日郵報》報道，柏斐文（Suella Braverman）前一晚與卓慧思（Liz Truss）於唐寧街首相府爭執一個半小時。

柏斐文直接批評卓慧思違反關鍵競選承諾，並在減少移民等承諾方面立場搖擺不定。她更警告卓慧思，放寬移民規定以促進經濟增長是一個瘋狂的決定。

該報引述消息人士指，兩人在爭執期間大聲叫喊，連外面也能聽到她們在高聲吵架。

柏斐文辭任英國内政大臣 辭職信疑表達不滿卓慧思 【下一頁】

此外，英國下議院周三晚在表決議案的過程也陷入混亂。雖然結果如卓慧思所願，以326票對230票的票數，否決有關引入水力壓裂禁令的議案。

不過副首相高翠玲（Therese Coffey）與商業大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）被指粗暴對待國會議員，試圖要求保守黨人投反對票。

英媒更引述消息指，卓慧思出動黨鞭警告保守黨人如拒絕配合該黨投反對票，或遭革除黨籍。

據悉，保守黨首席黨鞭莫頓（Wendy Morton）與副黨鞭惠特克（Craig Whittaker）一度宣布辭職。但首相府其後證實兩人會繼續留任。

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責任編輯：鄭錦玲

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