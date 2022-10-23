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湯文亮：成交量回升 樓市亦會回升

名人薈萃 09:00 2022/10/23

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有老友說現在唱淡樓市的消息鋪天蓋地，連玄學家都寧願洩漏天機，接受天譴都要提醒業主賣樓，樓市應該會大跌，究竟幾時才會回升，是否好似玄學家所言要跌幾年，樓市才有機會回升？

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

筆者認為玄學家不用把話說得太盡，最多說時勢不好，儲多些錢傍身，暫時不要買樓，不需要嚷着要人賣樓。萬一樓市不跌，如何向粉絲交待？

如果怕輸  就要賣樓

老友可能不知道，玄學家的做法很玄，他自己買樓，但發文叫人賣樓，令人摸不着頭腦，有人曾經問玄學家為甚麼自己買樓，叫人賣樓，玄學家稱他輸得起，那人當時「激到嘔血」，但筆者覺得玄學家說得沒錯，輸得起當然可以買樓，因為買樓不一定贏，輸不起或者怕輸就要賣樓。雖然玄學家講得沒錯，但筆者認為他的說話帶有侮辱成份。

至於樓市幾時調頭回升，如果筆者沒有看錯，當成交量回升，樓市亦會回升，在今年第二季，仍然有很多人對樓市有信心，二手樓成交量亦超過1萬宗，但物業代理並不喜歡這個數字，於是在第三季大力唱淡樓市，希望有一些膽怯的業主在六神無主情況下賣樓，但很奇怪，樓價亦如物業代理所願下跌了6、7%，但二手樓成交量就慘不忍睹，只得6,000多宗，比第二季跌幅接近四成。

繼續唱淡  嚇怕買家

雖然物業代理準確地預測樓市走勢，但成交量不能配合，靠成交量維持生計的物業代理贏即是輸，估計物業代理很快會掉轉槍頭唱好樓市，他們知道，如果還繼續唱淡，雖然可以嚇到一些業主賣樓，但同樣地嚇到打算買樓的人不敢買。

在權衡輕重之下，物業代理有機會「轉軚」，估計成交量亦會回升，但如果升幅不大，未必能刺激樓市上升，但如果第四季二手樓成交量有第二季那樣多，筆者有九成把握樓市會掉頭回升。有老友說筆者「贏梗」，除非物業代理不想賺錢，否則為何不唱好樓市！

節錄自第781期《iMoney Wealth》鑑古知今。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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撰文 : 湯文亮

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