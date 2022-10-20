【摺疊iPad】跳過iPhone？　料蘋果2024年推出摺疊iPad

▲ 市場預料蘋果最快於2024年推出摺疊式iPad。（法新社資料圖片）

摺疊式智能手機風潮持續，作為手機製造商巨頭的蘋果（Apple）卻遲遲推出摺疊式iPhone。有市場分析機構指，蘋果將放棄追隨摺疊式手機市場走勢，而推出帶有柔性屏幕的高端iPad，並預計蘋果最快於2024年推出摺疊式iPad。

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市場分析機構CCS Insights於周二（18日）發表年度報告，當中預測蘋果將會於2024年先將摺疊式iPad推出市場後，再考慮推出摺疊式iPhone，而相關的摺疊式iPad售價將定於「超高端」電子產品的價格範圍內。

CCS Insight研究主管Ben Wood在接受外媒《CNBC》採訪時表示，雖然此舉將與蘋果的主要競爭對手三星（Samsung）的戰略背道而馳，但蘋果推出摺疊式iPhone的風險高。受制於現時iPhone的價格定位，若然蘋果推出摺疊式iPhone，其定價需定於約2,500美元（約19,621港元），才能防止影響其他現有機型的銷售。

事實上，早前有報告顯示，蘋果已獲得一項具自我修復特性的摺疊顯示器專利，相關技術可以使顯示屏從划痕甚至凹痕中，自動地進行自我修復，證明蘋果正為推出摺疊式產品作準備。

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責任編輯：殷凱怡

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