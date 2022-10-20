【電動車】全球首間電動車供電酒店　現代汽車酒店於英國開幕

▲ 現代汽車（Hyundai）看準需求，設立了由電動車供電的「現代汽車酒店」（Hotel Hyundai）。（官網圖片）

消費者愈趨重視可持續發展，現代汽車（Hyundai）看準需求，設立了由電動車供電的「現代汽車酒店」（Hotel Hyundai），由IONIQ 5的V2L「車輛到負載」（Vehicle-to-Load）技術提供動力，設備涵蓋豪華客房、餐廳和私人影院。

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近一半人認同：可持續性更重要

此前，現代汽車委託機構進行一項研究，發現近一半（46%）英國人表示，與5年前相比，可持續性和環境對他們來說更重要。另有四分之一（25%）的人選擇前往國內酒店住宿而不是出國旅行，以減少飛行所產生的碳足跡。

設酒吧和餐廳區

現代汽車酒店位於雅息士郡（Essex），距離倫敦市中心僅一小時路程，以豪華客房為中心，提供3個關鍵休閒功能的區域，酒吧和餐廳區還設有IONIQ 5咖啡休息室，配有由汽車電力烹調的濃縮咖啡。

Hyundai Motor UK執行董事Ashley Andrew表示，「IONIQ 5使用其V2L功能為酒店供電，汽車適配器更提供插座，我們希望這個概念能激勵更多的人看重可持續性。」

現代汽車酒店於10月19日至11月5日期間開放14晚，大眾有機會抽獎入住這間酒店，並享用迎賓雞尾酒、三道菜餐點、晚間電影和早餐食物籃等全套體驗，詳情請參考官方網站。

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責任編輯：李智美