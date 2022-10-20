皓畋三房戶1785萬沽 原業主帳蝕531萬離場

市區新盤再錄蝕讓成交，何文田豪宅盤皓畋三房戶前後累減415萬元，以1,785萬元沽，原業主帳蝕531萬元離場。中原蘇冠謙表示，皓畋2座低層B室，實用面積934平方呎，採三房套房間隔，另設工人套房，單位擁露台，座向東南方，外望開揚市景及校園景，單位放盤多時，今年7月開價2,200萬元，期間多次調低叫價，直至本月中調整至1,800萬元即獲洽購，最終累減415萬元，以1,785萬元易手，實呎19,111元。

原業主於2016年10月以2,316萬元買入上址，持貨6年，是次沽出單位帳面蝕讓531萬元離場。

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▲ 代理供相

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