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皓畋三房戶1785萬沽 原業主帳蝕531萬離場

股樓投資 14:35 2022/10/20

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市區新盤再錄蝕讓成交，何文田豪宅盤皓畋三房戶前後累減415萬元，以1,785萬元沽，原業主帳蝕531萬元離場。中原蘇冠謙表示，皓畋2座低層B室，實用面積934平方呎，採三房套房間隔，另設工人套房，單位擁露台，座向東南方，外望開揚市景及校園景，單位放盤多時，今年7月開價2,200萬元，期間多次調低叫價，直至本月中調整至1,800萬元即獲洽購，最終累減415萬元，以1,785萬元易手，實呎19,111元。

 

原業主於2016年10月以2,316萬元買入上址，持貨6年，是次沽出單位帳面蝕讓531萬元離場。

 

延伸閲讀：【有相睇】新都城兩房580萬成交 樓價時光倒流至2017年水平

 

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同場加映  溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

 

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 二手市場 私人屋苑 何文田 皓畋

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