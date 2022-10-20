美國柴油供應量僅夠25天 創2008年以來最低水平

美國總統拜登已宣布，釋出1,500萬桶原油儲備降低油價。但美國政府數據顯示，美國柴油供應也處於歷史低位，僅夠25日供應量。有白宮官員形容柴油庫存低到令人無法接受。反映柴油需求的餾分油供應亦升至2007年以來最高季節性水平，分析指柴油短缺或進一步推高消費者價格。

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美國能源信息局（Energy Information Administration，簡稱EIA） 周三（19日）公布數據顯示，柴油供應量僅剩25日，創自2008年以來最低水平。

與此同時，反映柴油需求的餾分油供應四周滾動平均值升至2007年以來最高季節性水平，雖然每周需求略有下降，但在貨車運輸、農業及供暖需求增加情況下，仍處於兩年來最高水平。

白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）周三接受彭博電視（Bloomberg TV）採訪，承認柴油庫存低到令人無法接受，並透露現時正考慮所有方案，以增加供應及降低零售價格。

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《彭博社》分析指，現時距離美國中期選舉僅數周，民眾將通脹及經濟議題視為投票首要關注問題，柴油供應短缺或將進一步推高消費者價格。美國汽車協會（AAA）數據顯示，柴油零售價格為每加侖5.324美元（約41.5港元），已較去年同期升50%。

隨著各地煉油廠進入維修季節，並受俄烏戰爭影響而限制出口，庫存已經耗盡。市場柴油現貨亦出現溢價，即期交貨價格高於未來交貨價格，令建立柴油庫存成本變得極高，導致供應短缺及價格飆升的惡性循環。

美國紐英倫（New England）庫存已跌至往年一般水平的不足三分之一，但當地依賴燃料取暖人數遠高於其他地區。目前最少兩艘載有約100萬桶柴油的船隻正從歐洲前往美國，其後將轉抵紐英倫。而達美航空（Delta Air Lines） 旗下Trainer煉油廠亦將結束季節性維修，料將增加相關地區產量。

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責任編輯：李俊儀