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美債息抽升日圓下挫　離岸人民幣低位回升

宏觀解讀 14:30 2022/10/20

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美國就業數據強勁，加上通脹依然高企，利率市場開始預期聯儲局最終或上調利率至5厘水平，美債息升勢延續，2年期債息已經升穿4.5%水平，帶動美元上揚。其中，美日貨幣政策分化明顯，日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，實施收益率曲線控制，導致美日息差持續擴大，市場參與者繼續測試日本當局對日圓弱勢的容忍限度，在缺乏新一輪大型外匯干預行動下，日圓勢將下試150關口。投資者亦認為日本政府外匯儲備有限，不太可能扭轉日圓弱勢，在聯儲局持續加息下，日圓難言見底。

在強美元及美債息上揚的情況下，離岸人民幣亦下挫至歷史低位7.279，隨後市場傳出中國正在討論放寬入境旅客隔離限制，離岸人民幣略見反彈。近日，投資者對人民幣的悲觀情緒重現，二十大的人事變動為市場帶來不確定性，中國國內疫情亦出現反彈，加上中國當局突然推遲經濟數據發布時間，加劇投資者對中國經濟及政策風險的憂慮。若然中國政府如報導所言放寬旅客的入境限制，的確可為人民幣市場沖喜。筆者認為，中國堅持嚴格的動態清零的防疫政策，為經濟帶來巨大的成本，亦阻礙中國與世界其他地方的交流，在條件許可的情況下，中國當局重新審視和調整防疫政策是適當之舉。

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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