【商場活動】信和集團商場斥資880萬元 免費足本播放64場2022足球盛事 消費滿指定金額可換領「睇波褔袋」

為迎接11月20日正式揭幕的卡塔爾足球盛事，信和集團商場將舉辦「Goal Together全城開波」活動，斥資880萬元在旗下商場增設多個大電視，並推出一連串精彩活動。信和旗下3大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地，更將會與NOW TV合作，全程免費直播64場精彩賽。此外，由11月至12月期間，信和商場更會推出多項購物獎賞，掀動新一輪運動熱潮。

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信和集團為讓市民緊貼足球戰況，旗下3大商場將全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場精彩賽事。奧海城將於地下中庭位置舖設逾3,000平方呎人造草氈，並特設座地430吋大電視全程免費直播賽事，讓觀眾有如置身現場草地上觀看精彩球賽。今年為了讓不同語言的人士都可以親臨欣賞比賽，奧海城更在另一邊活動大堂全新添置430吋大電視播放英語旁述。

屯門市廣場則擁有全港商場最大的540吋4K大電視，超高清畫質足本播放，讓球迷可以清楚欣賞每位球星的一舉一動。同時，滙聚40間美妝品牌的屯門市廣場於指定場次特設「Beauty Me」專區，提供球隊應援美甲、彩繪、按摩服務及享用睇波急救護膚品等，鼓勵女球迷一同參與足球盛事。

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為令小朋友可以一同感受足球盛事氣氛，荃新天地除直播球賽，亦特別於指定周末安排西甲足球學校教練親臨教授足球技巧， 信和S+ REWARDS獎賞計劃會員可憑點數免費報名參加。

信和集團旗下商場更為S+ REWARDS 會員推出連串優惠獎賞，由即日起於奧海城「運動服裝及用品」商戶消費滿指定金額，於盛事期間可以優惠點算換領「睇波褔袋」，當中包括睇波必備軟墊、醒神咖啡、能量食品、打氣物品及睇波後急救護膚品等。而S+ REWARDS 會員更有機會於奧海城現場直播賽事中，贏取超人氣PlayStation 5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話及其他潮人必備名貴禮物。

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責任編輯：嚴浩文