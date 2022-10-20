【著數優惠】7CAFÉ燕麥奶即磨咖啡10元有交易 採用100%雨林聯盟認證Arabica咖啡豆 10月26日起限量供應兩周

7-Eleven自家品牌7CAFÉ，將於10月26日起正式引入100%「雨林聯盟認證」Arabica咖啡豆，並同時改用物料更環保的全新7CAFÉ紙杯及杯蓋，為保護地球出一分力。7CAFÉ更推出燕麥奶即磨咖啡限時優惠，由10月26日至11月8日，顧客可以優惠價10元（原價：熱飲15元/凍飲17元）購買一杯燕麥奶即磨咖啡。

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全線逾600間7CAFÉ，將於10月26日全面改用100%雨林聯盟認證（Rainforest Alliance，簡稱「RFA」）Arabica咖啡豆。雨林聯盟認證以3大要素為基礎：維持生態平衡、保障農民利益和支援農作物種植區發展，每一粒擁有雨林聯盟認證的咖啡豆均須對人體或環境沒有造成傷害，讓棲息於熱帶雨林的野生動物，例如：紅喉北蜂鳥、紅眼樹蛙、松⿏猴等等得到保育，而且目前全球生產的咖啡只有極少數量獲得雨林聯盟認證。

7CAFÉ堅持保留一貫做法，所採用的雨林聯盟認證Arabica優質咖啡豆亦嚴選自同一產地（巴西、洪都拉斯及印尼） ，並配合獨特深度烘焙技術，繼續於香港本地新鮮烘焙，令每一杯7CAFÉ的咖啡都能散發著醇郁芳香，而味道亦帶有杏仁及草本香味，口感圓渾細膩，層次豐富並帶有強烈回甘味道。

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7CAFÉ的新杯蓋及紙杯亦改以環保物料製造，杯蓋由甘蔗渣漿類植物纖維製造，可於大自然100%分解，減低對環境的影響。新紙杯獲森林監管委員會（FSC）認證，保證絕非來自濫墾濫伐的森林，從而保障森林的野生環境，達至維持生態平衡。7CAFÉ表示將繼續推動「友好地球 有好咖啡」，並逐步加入更多可持續發展的元素，讓每一位顧客享受好咖啡之餘，亦令每一杯咖啡變得更具意義。7CAFÉ燕麥奶即磨咖啡由瑞典品牌OATLY燕麥奶製作，相比以傳統牛奶製作的咖啡排放更少溫室氣體，對地球更友善。

7CAFÉ亦將於10月26日同步推出「7CAFÉ啡常好樹」專頁，並聯乘6位人氣插畫家（Cuson Lo、草日漫畫、東尼電機、DDED、A ee mi、cheeky cheeky厚面子）設計得意又充滿正能量的插畫，為顧客及地球打打氣。顧客只要掃瞄一下新紙杯上的QR Code，即可進入「7CAFÉ啡常好樹」專頁，與Gullu在熱帶雨林裡種植咖啡樹，當咖啡樹長大後，可以隨意採摘Fortune Bean，每一粒Fortune Bean藏有一個獨有的插畫及打氣說話，為繁瑣的每一天加點小確幸，更可隨意分享給朋友將正能量和小小的祝福傳出去。

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責任編輯：嚴浩文