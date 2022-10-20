【Meta AI】Meta推AI翻譯工具　支援閩南話英語互譯（有片）

▲ Meta日前宣布推出一個人工智能（AI）翻譯系統，專門針對如台語般無法標準書寫系統的口頭語言。

現時大眾常用的翻譯工具大多都只能作書面翻譯，口頭語言的實時翻譯工具寥寥可數。Meta日前宣布推出一個人工智能（AI）翻譯系統，專門針對如台語般無法標準書寫系統的口頭語言。

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全球現存7千多種語言，當中有超過40%的語言為口頭語言，即以説和聽為傳播方法，且無其標準的書寫系統，以致無法直接將口頭語言以書寫形式呈現，如台語、福建和四川方言等。

以翻譯閩南話為主

Meta AI研究團隊昨（19日）宣布已研發出一套專注於口頭語言實時翻譯系統，並以與福建語及台語同語系的閩南語為第一語言。

然而，對於像福建話這樣的方言，因此，研究人因此，他們使用國語，因為它與福建語相似，以幫助構建初始模型。

Meta研究人員Juan Pino指，由於相關語言沒有標準書寫系統，亦很少有使用者可以使用。因此，團隊需要找到一種中間語言來連線閩南語與英語。

他續指，其團隊首先將英語或閩南話翻譯成中文文字，然後將其翻譯成閩南話或英語，再將配對的句子新增到用於訓練AI系統的資料中。期間還需積極與閩南話使用者合作，以確保系統的翻譯準確無誤。

CEO親身實測翻譯效果

Meta創辦人兼行政總裁Mark Zuckerberg更親身上陣，聯同來自台灣、能說台灣閩南話（台語）的研究人員示範該AI翻譯系統。

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責任編輯：殷凱怡

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