▲ 【會計監管】會財局扭轉人才流失、編制增近一倍 黃天佑：完成招兵買馬

財務匯報局獲取香港會計師公會多項監管職能後，本月起正式改名為會計及財務匯報局。財匯局上年度人手流失率大增，專業人員流失率達11%，但會財局主席黃天佑稱，人才流失是去年情況，年內招聘進展良好，至昨日已有108人就位，較3月底年結的59人大增，預計12月就可以如預算地達至擴充後人手編制目標的115人，「完成招兵買馬」。

黃天佑稱，年內除了經獵頭公司增聘人手，他與行政總裁馬力今年5月至7月也會見香港會計師公會調查和檢察團隊，最終團隊23人成功「轉會」，僅1人因重投業界而未轉移到會財局工作。

他續指，目前人手編制中，8成人員為專業人員，當中8成具專業會計師資格、兩成為律師，證明該局人員具足夠專業背景履行監管職責。隨會財局編制增加，會設立不同績效指標，確保市場能公正地長遠發展。

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記者：麥德銘