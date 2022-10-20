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【會計監管】會財局：上年度接獲投訴倍增、今年料再增　會向PCAOB提供一切必要協助

股市 13:53 2022/10/20

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【會計監管】會財局：上年度接獲投訴倍增、今年料再增　會向PCAOB提供一切必要協助

會計及財務匯報局發表2022年度調查報告，期內接獲101宗可跟進投訴，較前12個月多出約一倍。會財局解釋，期內該局與更多監管機構締轉介合作協議，以及公眾對該局認識增加，都令投訴數目上升，認為這與審計質素下跌無直接關係，但因應經濟環境轉差，預期投訴數字會繼續增加。

會財局主席黃天佑指出，經濟轉差會令企業高層有更大誘因「造好盤數」，增加核數師審計工作難度，難保每名核數師面對生意壓力都能「有腰骨」。

會財局調查部主管林穎志表示，該局會繼續以風險為本的原則查訊潛在失當行為，年內將集中關注內房、教育股等面對監管轉變的行業。行政總裁馬力補充，留意到部分公司在臨發布業績前宣布更換核數師，會特別關注新任核數師能否在時間緊拙下，展示應有責任和專業判斷。

財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道 涉恒大物業百億資金「被回流」，可見【下一頁】

會財局先後主動公布會調查恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 財務報表和核數師羅兵咸永道的審計報告，林穎志稱，案件涉及重大公眾利益，所以向外披露有關行動，但由於目前行動尚未結束，無法披露更多細節。

中美審計監管年內取得進展，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）人員早前抵港，實地檢視中概股審計工作底稿。會財局曾表示會提供一切必要的協助，黃天佑稱會財局角色是中美雙方的觀察者，向對口監管機構提供協助是「盡地主之誼」，也是國際慣例，惟無法透露箇中細節。 

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【會計監管】財匯局上市公司紀律處分政策明日生效　預告留意內房審計報告風險

記者：麥德銘

金融監管機構 財務匯報局 中國恒大（03333） 恒大物業（06666） 恒大 羅兵咸永道 會計 審計 國企內房股 民企內房股

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