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【大灣區薪酬趨勢】港企明年料加薪3至3.3%　升幅略遜廣東省

商業 14:00 2022/10/20

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最新粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示，預計明年香港企業各職級整體加薪預測3%至3.3%。

隨著疫情緩和，香港經濟逐步復甦，打工仔又會否有加薪的機會？最新粵港澳大灣區薪酬及福利調查顯示，預計明年香港企業各職級整體加薪預測3%至3.3%。人力資源專家更認為，防疫措施放寬後，更有望部分企業會再於年底作出調整，升幅或會更大。

【人才管理】IT人才難求　報告：可考慮適應性強應徵者

【人才管理】4招助企業傾聽員工意見　建立雙向僱傭關係

由香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會共同進行的「2022年度粵港澳大灣區薪酬及福利調查」，在7至9月期間收回281份問卷來自粵港澳機構，當中97份來自香港，受訪企業的僱員人數共78,383人。

香港人才管理協會副會長梁偉佳（中）表示，由於過去一年香港疫情反覆，年初突然爆發第五波疫情，令不少僱主憂慮未來或會再有另一波爆發，對來年加薪預測普遍較保守，因此預料明年加薪的幅度與今年相約。（湯致遠攝）

報告顯示，香港去年7月至今年6月平均加薪3%至3.3%，提供數據分析的96間機構中，有10間表示凍薪，其餘86間整體實際加薪3.4%至3.7%。明年薪酬預測方面，各職級整體加薪預測3%至3.3%，有8間機構表示凍薪，其餘76間加3.5%至3.6%。

香港人才管理協會副會長梁偉佳表示，由於過去一年香港疫情反覆，年初突然爆發第五波疫情，令不少僱主憂慮未來或會再有另一波爆發，對來年加薪預測普遍較保守，因此預料明年加薪的幅度與今年相約。惟他也強調，相關調查於9月進行，近日港府再放寬防疫政策，所以預計有部分僱主將會再調整加薪幅度，有望會更高。

機構對薪金調整的考慮因素與去年大致相同，最重要是「機構整體業績」，其次是「個人表現」。

香港薪酬調整數據：

職級 2022年平均薪金調整幅度 2023年平均薪金調整幅度預測
經理級或以上 3.1% 3.1%
中層/主任/專業員 3.2% 3.2%
職員 3.3% 3.3%
一綫/基層員工 3.0% 3.0%

另外，報告也提及廣東省以及澳門情況。調查顯示，廣東省企業本年度平均薪金調整幅度介乎4.5%至5.2%之間。提供數據作分析的158間機構中有32間表示凍薪，1間表示減薪，在剔除凍薪機構後，其餘125間機構的整體實際調整加幅介乎6.6%至7%之間。

而2023年薪酬調整幅度，廣東省各職級的調整加幅預測介乎4.1%至4.4%之間，相比2022年雖然下降，但依然比香港的加幅大。梁偉佳解釋，鑑於內地防疫政策依然嚴格，今年的GDP也較低，因此與2021年（平均加薪幅度為5.2%至6%）及2020年（4.4%至5%）相比，明年的薪酬調整幅度將會下降。至於更準確的數據，梁偉佳就表示要待二十大後政策出台，才可獲取。

廣東省薪酬調整數據：

職級 2022年平均薪金調整幅度 2023年平均薪金調整幅度預測
經理級或以上 4.7% 4.4%
中層/主任/專業員 4.9% 4.3%
職員 5.2% 4.3%
一綫/基層員工 4.5% 4.1%

澳門方面，26間來自非博彩行業的機構中有8間表示凍薪，1間減薪，其餘17間整體加薪2.4%至3.9%之間。廣東省的158間機構中，有32間表示凍薪，1間減薪，其餘125間機構的整體實際加薪6.6%至7%。

澳門薪酬調整數據：

職級 2022年平均薪金調整幅度 2023年平均薪金調整幅度預測
經理級或以上 -0.1% 1.2%
中層/主任/專業員 0.2% 1.7%
職員 0.4% 2.0%
一綫/基層員工 0.9% 2.7%

港畢業生入職起薪點　拋離廣東省

至於應屆畢業大學生平均入職起薪點，香港大幅拋離廣東省。報告提到，香港應屆畢業生的平均入職較去年略高。翻查紀錄，去年的報告顯示平均起薪為1.4萬至1.7萬元，而今年基本所有行業都由1.6萬元起跳。與去年一樣，工程的起薪點最高，達1.84萬元；第二名為資訊科技，錄得平均1.82萬元。

而廣東省城市，以投身「研發」職能的碩士學位或以上、學士學位/本科及大專/文憑/副學士或同等學歷的畢業生平均入職薪金為最高，分別為8,223人民幣（約8,932港元）、7,415人民幣（8,055港元）及5,891人民幣（約6,399港元）。

梁偉佳補充指，廣東省畢業生晉升機會較高，升職較快，薪酬可「幾級跳」，而且生活水平亦較香港低，起薪點自然較香港低。

【MT招聘】港交所MT計畫料聘30人　具交際能力、批判性思考添優勢

記者：曾曉汶

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