【有相睇】新都城兩房580萬成交 樓價時光倒流至2017年水平

藍籌屋苑再出現時光倒流價。將軍澳新都城兩房戶成交價跌穿600萬，重返至2017年水平。中原伍錦基說，新都城2期11座低層G室，實用面積363平方呎，兩房間隔，坐向西北方嗎，享市景，本月起初叫價600萬元，近期減價20萬，以580萬獲買家承接，實呎15978元。

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資料顯示，原業主早於2007年8月購入上述單位，斥資167萬，帳面賺413萬，物業其內升值2.47倍。屋苑對上一眾同類成交價為同座中層B室，於本月以613萬成交，實呎16887元。伍錦基續指，本月屋苑暫錄15宗成交，平均呎價14517元。

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