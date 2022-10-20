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拜登釋出1500萬桶戰略石油儲備 呼籲油商讓利增產

環球社會熱點 14:10 2022/10/20

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石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）宣佈減產後，美國採取多項措施穩定油價。美國總統拜登周三（19日）宣布釋放1,500萬桶戰略石油儲備，同時呼籲石油巨擘讓利及伸出援手，提高石油產量與降低石油零售價格。

烏全國限電一日 俄空襲發電廠影響 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三在白宮活動宣布，再從戰略石油儲備中釋放1,500萬桶原油，竭止油價飆升及應對國際波動。

他批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，導致原油及汽油價格急升。他表示政府雖及時抑制油價，但價格下降速度仍未夠快，美國家庭要承受額外生活成本，當局將繼續降低油價。

拜登當眾朗讀標點符號 網民嘲：人肉讀稿機（有片） 【下一頁】

拜登續稱，美國六間石油巨擘今年第二季度錄得700億美元（5,460億港元）破紀錄利潤，但卻用來回購企業股票，並非讓利給消費者。他再次呼籲能源公司、汽油零售商及煉油商伸出援手，將利潤轉為用於生產更多石油，並降低零售價格。

拜登打算明年初再次開採儲備以控制價格，並計劃當美國原油價格達到每桶約70美元（546港元）時，政府將作為買家進入市場補充石油庫存。拜登稱此原油價格水平允許公司獲利，同時對納稅人來說是一筆划算交易。

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責任編輯：郭麗明

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