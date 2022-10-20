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【異動股】傳內地正在探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、南航升3%

股市 13:25 2022/10/20

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傳內地正在探討「2+5」入境隔離檢疫

據《彭博》引述消息人士透露，中國官員正在探討放寬入境旅客的強制隔離措施，由目前的「7+3」放寬至「2+5」。航空股應聲轉升起飛，南航 （01055） 升3%，國航 （00753） 升1.6%，東航 （00670） 升1%。另外，國泰則跌幅收窄至1.3%。中國國免 （01880） 仍跌3.1%。

報道提到，中國官員們正在考慮將隔離期縮短為2天閉環防疫集中隔離，外加5天居家自我健康監測。消息人士指，這一方案或很快被列入新一版新型冠狀病毒肺炎診療方案。不過，目前尚不清楚對於居家隔離期間將有哪些限制，以及對在本地沒有固定居所的外國人來說該方案如何實現。

而另有消息人士指，這一考量尚存變數，並有待高層首肯，因此仍然可能有變或根本不部署。國家衛健委沒有立即回覆置評。

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編輯：姚卓然

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