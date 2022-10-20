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【芯片大戰】中國據報與芯片企業緊急會談　評估美國新限制措施影響

股市 13:12 2022/10/20

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【芯片大戰】中國據報與芯片企業緊急會談　評估美國新限制措施影響

美國近日收緊到華半導體出口限制，並將晶片製造商長江存儲（YMTC）等31家中國列入「未經核實清單」。據《彭博》報道，中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議，設法評估美國政府針對晶片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這個關鍵部門的支持。

報道指，工信部召集長江存儲和超級電腦公司中科曙光等企業高管參加了閉門會議。而消息人士指，工信部官員似乎對接下來的路徑不確定，有時候似乎對晶片製造商提出的問題與答案一樣多。消息人士又指，雖然官員沒有暗示將採取反制措施，但他們強調中國國內的IT市場將為受影響的公司提供足夠的需求，以利其運營。

許多與會者認為，美國的限制措施為他們的行業帶來困難，中國擺脫美國技術桎梏的雄心也同樣受到重擊。據一位消息人士透露，長江存儲警告工信部，其未來可能陷入危險之中。而該公司是中國進入尖端晶片製造領域的最大希望之一。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯：姚卓然

貿易戰 地緣政治 科技產品 晶片 中華人民共和國工業和信息化部 科技戰

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