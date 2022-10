卓慧思自稱鬥士堅拒辭職 英議員要求下台呼聲不斷

英國内政大臣柏斐文周三宣布辭職,成英國內閣過去一周內第二名離任官員。首相卓慧思下台危機加劇,她周三出席下議院會議期間,被反對黨議員問及會否辭職。卓慧思堅拒辭職,指自己是鬥士而非半途而廢的人。不過卓慧思在下議院講話期間,不斷有議員高呼要求她辭職。

卓慧思(Liz Truss)周三到下議院出席首相問答大會,接受議員質詢。工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)表示,正在撰寫一本關於她執政時期的書籍,預計將於聖誕節前出版,質疑卓慧思屆時可能已經不再是首相。

卓慧思回應表示,她是一名鬥士而非半途而廢的人(I am a fighter and not a quitter)。施紀賢亦質問卓慧思,在其承諾未能維持一周的情況下,如何能令公眾信任。他更形容她的政策為「幻想經濟學」(fantasy economics)。

卓慧思則指,她已就經濟形勢調整政策,並表示全球利率正在上升,經濟預測亦已下調。

卓慧思講話期間,不斷有議員高呼「辭職」(resign)。保守黨議員大部分時間都保持沉默,卓慧思在議會再次致歉,指很清楚自己犯錯,對此十分抱歉。但卓慧思同時指摘工黨,未能捉住經濟現實,引來反對黨人發出笑聲。

調查機構「YouGov」最近民調結果顯示,卓慧思支持率僅得1成。惟根據黨規,保守黨不能在一年內推翻卓慧思並重選黨魁。但若卓慧思辭職,保守黨則可另覓人選頂上,否則需修改黨規。

責任編輯:李俊儀