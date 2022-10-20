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卓慧思自稱鬥士堅拒辭職 英議員要求下台呼聲不斷

環球社會熱點 13:28 2022/10/20

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英國内政大臣柏斐文周三宣布辭職，成英國內閣過去一周內第二名離任官員。首相卓慧思下台危機加劇，她周三出席下議院會議期間，被反對黨議員問及會否辭職。卓慧思堅拒辭職，指自己是鬥士而非半途而廢的人。不過卓慧思在下議院講話期間，不斷有議員高呼要求她辭職。

柏斐文辭任英國内政大臣 辭職信疑表達不滿卓慧思 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）周三到下議院出席首相問答大會，接受議員質詢。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示，正在撰寫一本關於她執政時期的書籍，預計將於聖誕節前出版，質疑卓慧思屆時可能已經不再是首相。

卓慧思回應表示，她是一名鬥士而非半途而廢的人（I am a fighter and not a quitter）。施紀賢亦質問卓慧思，在其承諾未能維持一周的情況下，如何能令公眾信任。他更形容她的政策為「幻想經濟學」（fantasy economics）。

卓慧思則指，她已就經濟形勢調整政策，並表示全球利率正在上升，經濟預測亦已下調。

英民調指倘卓慧思下台 7成人想約翰遜回歸做首相 【下一頁】

卓慧思講話期間，不斷有議員高呼「辭職」（resign）。保守黨議員大部分時間都保持沉默，卓慧思在議會再次致歉，指很清楚自己犯錯，對此十分抱歉。但卓慧思同時指摘工黨，未能捉住經濟現實，引來反對黨人發出笑聲。

調查機構「YouGov」最近民調結果顯示，卓慧思支持率僅得1成。惟根據黨規，保守黨不能在一年內推翻卓慧思並重選黨魁。但若卓慧思辭職，保守黨則可另覓人選頂上，否則需修改黨規。

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責任編輯：李俊儀

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