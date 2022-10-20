【環保議題】6成港人：企業應環保行先、利潤行後　9成認為政府有最大責任

▲ 企業應該為未來幾年內將面對更有意識的消費者的監督做好相應準備。（法新社圖片）

消費者愈來愈關注環保概念，有最新調查發現，有逾6成本地顧客認為，企業應把環保置於利潤之上。

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市場諮詢公司Sandpiper公布2022年亞太區消費者期望指數，了解消費者對於公營機構、私營企業及其管理層在可持續發展議題的期望。

本港結果顯示，有94%受訪者認為，政府對解決可持續發展問題有最大責任，其次是上市公司（85%）、私營企業（72%），而消費者自身則是69%。

同時，有更多香港消費者對貧困、氣候變化及海洋污染問題感到擔憂。相反，對失業的關注（36.0%）則較 2020 年（42.2%）為低。 本港消費者認為以下行業在監管範疇不負責任或不合規，當中被視為最不負責任或不合規的行業包括礦業（26.6%）、政府及公共服務（21.2%）、能源 （17.4%）、教育（15.4%）、建築及工程（15%）。

消費者意識提升

正當大部分消費者對可持續發展的關注愈趨增加，企業必須接受消費者在此方面的監察。受訪的本港消費者中，77%表示對可持續發展的含義至少有一定了解；79%受訪者對企業社會責任（CSR）至少有一定了解，而67%表示對 ESG 有所了解。此反映三分之一的受訪者並不熟悉ESG。因此，企業宜使用日常、非技術性的語言與消費者交流。

Sandpiper首席執行官Emma Smith表示：「隨著全球可持續發展面臨的挑戰持續加劇，消費 者越趨期望各類企業組織及個人採取行動。」她認為，雖然對可持續發展更多專業領域的理解仍然較低，但隨著各年齡層及各個地區的興趣增長，企業應該為未來幾年內將面對更有意識的消費者的監督做好相應準備。

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責任編輯：葉泳珊