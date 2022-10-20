【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間

今期《室內設計》的個案，是位於西半山堅苑的一個兩房一廳461平方呎單位，戶主為兩夫婦，購入單位後希望重新裝修單位居住，總花費約45萬元。據負責今次設計工程的三作設計透露，戶主由於擁有較多私人物品，因此希望能夠提供較多的儲物空間，此外亦希望通過重新規劃室內空間令單位更感闊落。

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

設計師根據戶主的要求，先將廚房重新改為開放式設計，通過拆除靠門位置的大半幅牆，令廚房視覺上與客廳直接相連。牆身的原有位置，則以一個半身的淺木色廚櫃作代替，既可用作收納廚具，烹飪時亦可作為工作平台之用。廚房亦因應戶主的儲物要求，在流理台上下方都訂造了廚櫃，方便收納雜物及隱藏喉管。

至於廚櫃向廳的一邊，則加設了一塊深木色厚木板，頂部可以放置盆栽及小飾品。厚木板上方安裝了電視連支撑架，電視平時面向客廳沙發，用膳時則可調校支撑架讓電視面向至飯廳的餐檯，方便一邊享受美食一邊欣賞節目。由於厚木板有一定高度，因此可有效地將客廳與廚房兩個區域分隔開來。此外，由於電視位置未有採用傳統的電視櫃設計，因此設計師在電視左側再造了一組高櫃，底部位置主要用來放置電視遊戲主機等物品。

▼ 點擊圖片放大 +2

浴室門隱藏式設計

甫進玄關，即可發現大門側鞋櫃對上設有一塊黑白磁石板，可張貼各式生活備忘。鞋櫃本身連一組儲物櫃，結構上一直伸延至浴室門範圍。由於浴室本身就在廚房對面，但廚房改成開放式設計，當戶主安坐於客廳沙發時，難以避免會看到浴室門。為減輕視覺上的干擾，設計師特別將浴室門改為隱藏式設計，通過在門身及其周遭牆身，加入同一綫條的淺木色紋理設計，看上去彷如一幅特色牆。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

磁石板對面為飯廳位置，房間入口側的靠牆位置，特別訂造了一個呈不規則錯位排列的儲物櫃，實用之餘亦具備裝飾作用；而在旁邊的木餐檯上方，亦設有一組三個高低不一的吊燈，兩者的設計可謂互相呼應。除了這組吊燈外，客飯廳範圍亦設有多盞壁燈，其光綫向天花板方向散射，可提供類似燈槽的柔光效果。

▼ 點擊圖片放大 +2

從客飯廳打開房門後，會先進入書房。書房內特設多組到頂書櫃，足以收納大量書籍及其他物品，此外亦訂造了一張長身工作檯，並預留位置放置戶主的樂器。主人房採用了「房中房」設計，通過書房工作檯側的門即可進入，為了滿足戶主的儲物需求，特別在床邊訂造了一組大型衣櫃，由於門身非常大，因此採用了較為實淨的幼邊黑鋁框門。此外，大床下方亦設有地台，提供大量儲物空間。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

裝修費用明細

淸拆工程：40,000元 水電工程：70,000元 泥水工程：80,000元 油漆工程：40,000元 木工、雜項工程：50,000元 傢俬：170,000元 裝修工程總價：450,000元

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，請【按此】投稿。

相片來源：三作設計 3Top Interior Design

【青姐話】港股能有幾多愁？跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文