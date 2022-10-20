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【烏克蘭戰爭】烏全國限電一日 俄空襲發電廠影響

環球社會熱點 12:34 2022/10/20

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俄羅斯近日持續空襲烏克蘭能源廠等關鍵設施，烏克蘭聲稱全國約三分一發電廠被摧毀。烏克蘭宣布當地周四（20日）早上起全國限電一日，減少耗電量以免陷入全面停電。

【烏克蘭戰爭】俄宣布烏東4佔領區戒嚴 普京可動員徵兵 【下一頁】

路透社報道，烏克蘭全國將由早上7點（本港中午12點）至晚上11點（本港翌日清晨4點）限電。當地官員及電網營運商Ukrenergo警告，民眾如不盡量減少用電，可能會出現臨時停電。

Ukrenergo透露限電措施暫時僅限於周四一日，但不排除隨著寒冷天氣來臨，會再次執行限電措施。

俄羅斯近期加強攻勢，用無人機及導彈襲擊烏克蘭的電力及水利設施。西部城市利沃夫（Lviv）市長表示，需要數月時間修復受損的變電站。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（19日）晚發表視像演説，指俄軍同日一連摧毀三個能源設施。

俄新指揮官認赫爾松情況緊張 或鋪路軍事行動 【下一頁】

澤連斯基早前曾提到，烏克蘭全國約三分之一的發電站遭到俄軍空襲。他表示烏克蘭政府正為冬天各種情況做準備，假設俄軍針對能源設施的話，指烏方在夥伴協助下能百分百擊落敵方導彈和無人機。

澤連斯基更表示，烏克蘭至今共擊落了俄方採用的233架伊朗製無人機，包括於周三擊落21 架。

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責任編輯：鄭錦玲

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