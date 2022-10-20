▲ 【儲局官員】布拉德：加息至4.5至4.75厘可遏通脹 料聯儲局明年初或結束「前置性」激進加息

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，明年利率將升至4.5%至4.75%，可能給通脹帶來下行壓力，而聯儲局或將在明年初結束「前置性」的激進加息，又預料明年經濟將踏入通縮（disinflationary）時期。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會擁有貨幣政策投票權，他於周三（19日）接受《彭博》電視採訪時表示，他指，明年利率將升至4.5%至4.75%，並可能給通脹帶來下行壓力。他指，利率目標是達到「有意義的限制性水平」，以推動通脹下降，但這並不意味利率會永遠上升，「當前政策利率處於正確的水平，給通脹帶來下行壓力，但隨著2023年數據的到來，可以進行調整」。

他預計聯儲局將在明年初結束「前置性」的激進加息，並轉向在通脹降溫時通過小幅調整保持貨幣政策，使其處於足夠限制性的水平，並相信在2023年將更接近於可以實施正常貨幣政策的環境。

至於12月例會會議，布拉德認為，目前預設立場言之尚早，對此保持開放態度。

更多儲局官員言論

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

相關文章：

【儲局官員】卡什卡利：若通脹續升 利率有必要升穿4.75厘

【儲局官員】布拉德︰不排除11、12月連續加息0.75厘可能性 但現時預測仍言之尚早

【美國加息】麥樸思：聯儲局或需加息至9厘以抗高通脹 籲提防大宗商品及高負債公司

編輯：姚卓然