阿奇同莉莉貝特承母業入娛樂圈？ 梅根：太好喇

英國哈里王子夫人梅根最近恢復公開活動，在播客（Podcast）節目及傳媒訪問大談家庭近況。梅根首次公開透露她與哈里對子女的未來期望，更不會反對兒子阿奇與女兒莉莉貝特跟隨她的步伐加入娛樂圈。

梅根自爆曾遭四個字嘲諷 與哈里「望女成才」 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）接受《Variety》雜誌訪問，被問及如果阿奇（Archie）和莉莉貝特（Lilibet）長大後入娛樂圈。梅根對此沒有反對，更稱「太好喇！」（Great！）。梅根指為人父母後，唯一希望是子女能找到快樂的事物。

梅根補充指，由於阿奇與莉莉貝特是她與哈里（Prince Harry）的孩子，外界會對他們有額外期望，但希望子女能開闢自己道路。梅根稱子女未來發展需要天賦及勇氣，自己與哈里唯一可以做的事，就是培養子女成為多角度思考、有趣、善良及有創造力的人。

梅根亦談及英女王逝世一事，承認對王室來說是個百感交集的時刻，感恩自己一直在丈夫身旁支持他。她又稱讚英女王貢獻良多，是女性領袖的最佳榜樣。

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梅根不忘分享自己與英女王共度的時光，她形容回想起首次與英女王正式見面兩人就相處融洽，為此感到自豪。

梅根公開談及家庭生活，透露自己與哈里平常都在家工作，只有要開會時候，才親自駕車兩小時去洛杉磯。梅根指工作期間需要接很多電話或視像會議，又指哈里打字非常快，擅長回覆文字電郵。

梅根又指自己工作時間最喜歡吃巨型朱古力曲奇、而哈里最喜歡的外賣是快餐店In-N-Out，叫外賣次數多到連餐廳都記得兩人的訂單。

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責任編輯：郭麗明